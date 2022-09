Siracusa, bomba carta contro una pizzeria: privilegiata la pista dell'intimidazione

Una bomba carta è esplosa, questa notte, contro l’ingresso di una pizzeria in via Lentini, nella zona nord di Siracusa. L’esplosione ha mandato in frantumi la vetrata dell’attività commerciale e sono stati i residenti delle palazzine vicine a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile battono la pista dell’intimidazione ma occorre ancora individuarne la chiave di lettura, se riconducibile ad un tentativo di estorsione o se legata a questioni private.

Gli inquirenti hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad individuare i responsabili dell’avvertimento, ma molto dipenderà da quanto dichiarerà il commerciante.

