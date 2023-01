Bomba contro una pizzeria di Siracusa, tre arresti per l'attentato

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato tre siracusani ritenuti responsabili di aver piazzato un ordigno artigianale in una pizzeria in via Lentini, a Siracusa, lo scorso 15 settembre, provocando il danneggiamento del locale. Gli arrestati sono Jonathan Destasio, Kevin Perez, e Raffaele Fileccia, di 30, 24 e 47 anni.

Grazie all’analisi delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza e dei tabulati telefonici e delle celle di aggancio dei cellulari dei tre, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’attentato: Destasio e Perez avrebbero consegnato a Fileccia una bottiglia contenente liquido infiammabile e lo scooter utilizzato per raggiungere l’esercizio commerciale. Collocato l’ordigno e cosparsa la saracinesca con il liquido infiammabile, Fileccia avrebbe innescato la bomba artigianale provocando la deflagrazione che ha danneggiato l’ingresso del locale.

Il trentenne e il ventiquattrenne sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre al quarantasettenne, già detenuto nel carcere di Cavadonna per altra causa, è stata notificata l’ordinanza di carcerazione.

© Riproduzione riservata