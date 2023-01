Assalto a colpi di fucile in pizzeria a Siracusa: caccia al rapinatore

Momenti di terrore ieri sera a Siracusa. Rapina con spari nel quartiere Grottasanta dove è stata presa di mira la pizzeria Regina Margherita. Un malvivente a volto coperto ha fatto irruzione armato nel locale e appena entrato nell’attività commerciale, ha esploso un colpo di fucile con l'obiettivo di intimorire il titolare.

Lo sparo ha allarmato tutta la zona, ma per fortuna il rapinatore si è limitato a rivolgere l'arma verso l'alto senza mirare ad altezza d’uomo. Magro il bottino: il malvivente si è fatto consegnare i soldi in cassa, che ammonterebbero a a poche centinaia di euro, poi si è poi dato alla fuga.

Sull'episodio stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa, che nei giorni di festa ha potenziato le forze in campo in tutta la provincia per garantire più sicurezza a residenti e turisti. Gli obiettivi sensibili come chiese e basiliche, in particolar modo durante le solenni Messe natalizie, sono state ulteriormente vigilate.

