Un'altra bomba carta contro un negozio di Siracusa

Una bomba carta è stata fatta esplodere contro un’attività commerciale in via Misterbianco, nella zona nord di Siracusa. L’ordigno ha danneggiato l’ingresso del negozio, specializzato nella vendita di marijuana light, e alcune auto in sosta. Sull'episodio accaduto questa notte sono al lavoro gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, si tratterebbe di un messaggio intimidatorio al titolare.

Nelle settimane scorse, un altro ordigno è esploso a poca distanza dal negozio preso di mira stanotte: in quella circostanza, l’intimidazione fu rivolta al proprietario di un’officina mentre un paio di mesi fa venne danneggiato in viale dei Comuni, a ridosso di via Misterbianco, un negozio di fiori. Due notti fa, in via Pietro Novelli, a Siracusa l’esplosione di una bomba ha danneggiato 4 auto e l’ingresso di una palazzina.

