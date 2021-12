Seconda bomba carta a Siracusa in pochi giorni: forse è la stessa mano

Gli inquirenti sono al lavoro a Siracusa per cercare un collegamento fra alcuni fatti di cronaca registrati in pochi giorni nel territorio. Potrebbe esserci un nesso tra l'intimidazione dello scorso 2 dicembre, quando un piccolo ordigno rudimentale fu esploso a Francofonte, mandando in frantumi i vetri della finestra al pianterreno dell’abitazione di un cinquantenne, e la bomba carta esplosa stamattina, poco dopo le 5, davanti all’ingresso di un’officina meccanica in viale dei Comuni, zona nord di Siracusa.

Stessa modalità degli attentati, al vaglio tante ipotesi

Gli episodi di Francofonte e Siracusa sono collegati? Gli investigatori cercano un legame perché le modalità sembrano simili anche se qualcuno solleva dei dubbi in tal senso. Certo è che due casi simili, a distanza di pochi giorni e a poca distanza l'uno dall'altro, potrebbero avere un legame. Soprattutto per le modalità degli attentati: in entrambi i casi, infatti, sono stati usati bombe carta, ordigni rudimentali, non troppo offensivi ma che certamente lasciano il segno. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero tante ipotesi, fra le quali anche il racket delle estorsioni. Meno probabile, invece, sembra la pista "personale".

La bomba carta e il tentato omicidio di un 50enne

In viale dei Comuni, alcuni mesi fa, una bomba carta esplose contro un negozio di fiori e in seguito a quell'episodio la polizia arrestò tre siracusani, accusati di un tentato omicidio avvenuto nelle settimane precedenti a Francofonte, nel Siracusano, ai danni di un 50enne. Secondo gli investigatori il movente della spedizione punitiva sarebbe da ricondurre a contrasti di natura privata tra la vittima ed i suoi aggressori che vivono a Siracusa, nella zona di viale dei Comuni, la stessa dove si è verificata l'esplosione della bomba carta.

L'allarme dei residenti in viale dei Comuni

Il susseguirsi di intimidazioni nel Siracusano ha suscitato preoccupazione tra i residenti delle abitazioni di viale dei Comuni. I cittadini diedero l'allarme quando esplose la bomba carta contro il negozio di fiori nella stessa strada. Una situazione spiacevole che continua a creare ansia tra gli abitanti del quartiere che si sono rivolti alle forze dell'ordine.

