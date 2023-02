Siracusa, bomba carta danneggia la saracinesca di una vetreria

Una bomba carta è esplosa questa notte davanti a una vetreria in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa. La deflagrazione, avvertita intorno all’una, ha causato il danneggiamento della saracinesca dell’attività commerciale, come emerso al termine degli accertamenti da parte degli agenti della Squadra mobile che indagano sull'episodio. Non si esclude che possa trattarsi di un avvertimento legato al racket delle estorsioni, ma gli inquirenti stanno compiendo ogni verifica.

