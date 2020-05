Pallanuoto, Giorgio la Rosa ai saluti: dopo i tanti infortuni lascia l'Ortigia Siracusa

Giorgio La Rosa lascia il Circolo Canottieri Ortigia. Il giocatore, arrivato in prestito annuale la scorsa estate, lascia quindi il club di via Caldarella. Quest'anno non si è mai potuto esprimere al meglio a causa dei numerosi infortuni.

“Purtroppo negli ultimi mesi – dichiara La Rosa - non sono riuscito più a rientrare. Mi porto dietro da tempo problemi fisici che pensavo di aver risolto e che invece ancora mi limitano. Per me quindi è arrivato il momento di fare un passo indietro, approfondire la mia situazione fisica, curarmi per bene in modo da poter tornare al top della condizione. Per questo, vista l'impossibilità di prevedere i tempi di recupero, insieme alla società abbiamo deciso di separarci”.

“Per l'Ortigia – conclude l'attaccante etneo - invece è il momento di fare un ulteriore passo in avanti e mi auguro che ciò avvenga già il prossimo anno, con il raggiungimento di quegli obiettivi che, per causa di forza maggiore, non siamo riusciti a raggiungere quest'anno".

