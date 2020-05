Pallanuoto, Stefano Tempesti prolunga il contratto per altri 4 anni con l'Ortigia Siracusa

Il portiere Stefano Tempesti ha rinnovato, per altri quattro anni, il contratto con il Circolo Canottieri Ortigia: rimarranno insieme fino al 2024. Società e atleta, prima del rinnovo di mister Piccardo, si erano già accordati per proseguire insieme altre tre stagioni ma dopo la conferma dell'allenatore fino ale 2024, il portiere ha deciso, insieme alla società, di allungare ulteriormente il rapporto per tutta la durata del progetto.

“Con Tempesti – spiega presidente onorario, Giuseppe Marotta - avevamo già chiuso un accordo triennale, ma nelle ultime ore è emersa la sua volontà di estendere il suo rapporto con noi, segno che quella dell'Ortigia per questo grande campione non è solo una scelta sportiva ma anche una scelta di vita. Siamo stati felici di portare a quattro gli anni di contratto".

"È stata una grandissima soddisfazione – commenta Tempesti – sposare in pieno il progetto Ortigia e decidere con la società di affiancarmi al rinnovo di mister Piccardo e di portare al 2024 la durata del contratto, per dare solidità e continuità alla visione di questa grande società. Ringrazio il presidente onorario Marotta, il presidente Vancheri, mister Piccardo e la società tutta per la fiducia accordatami".

"Farò di tutto perché l'Ortigia possa diventare sempre più forte e perché si possano creare le basi per lasciare un'eredità solida, in modo che questa squadra, questa società fatta di persone meravigliose possa essere grande - conclude - per tanti e tanti anni, anche quando io avrò smesso ".

© Riproduzione riservata