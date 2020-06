Pallanuoto, Rotondo lascia l'Ortigia Siracusa

Il difensore Raffaele Rotondo lascia l'Ortigia Siracusa e scende di categoria: la prossima stagione giocherà nella Nuoto Catania. Il giocatore è cresciuto con l'Ortigia, con la quale ha esordito da professionista ma adesso va in prestito a Catania.

"Scendo di categoria ma vado a sposare il progetto di una società ambiziosa - ha dichiarato Rotondo -. Certo, m spiace lasciare l'Ortigia dove sono nato, cresciuto, vivendo tanti momenti belli e dando tanto a questa squadra e a questa società, ma accetto con tanta felicità questa avventura in A2, dove potrò giocare di più e lottare per risalire in A1. La Nuoto Catania vuole conquistare la promozione sul campo e sono felice di condividere questo progetto. Cercherò di dare il mio contributo tecnico e di esperienza per centrare l'obiettivo”.

