Pallanuoto, nuovo rinforzo per l'Ortigia Siracusa: ecco Niccolò Rocchi

Nuovo acquisto per l'Ortigia Siracusa: arriva Niccolò Rocchi è dalla Pallanuoto Trieste. Il giocatore ha sottoscritto un accordo annuale.

E così, dopo aver ceduto il difensore Rotondo, il tecnico Piccardo avrà a disposizione un nuovo rinforzo.

"Sono molto felice di iniziare a collaborare con l’Ortigia - ha dichiarato Rocchi - perchè è una società che ha dimostrato negli anni di voler raggiungere obiettivi importanti, partendo dalle basi e da giocatori provenienti dal vivaio, per inserire poi pian piano giocatori di spessore e di grande esperienza. Sono contento di essere parte di questo progetto, quando me lo hanno proposto ho accettato con entusiasmo. Non vedo l’ora di cominciare e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni".

