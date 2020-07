Pallanuoto, Enrico Caruso lascia l'Ortigia Siracusa

Enrico Caruso lascia il Circolo Canottieri Ortigia e passa alla Nuoto Catania. Lo ha annunciato la società aretusea. Il giocatore lascia Siracusa e raggiunge Raffaele Rotondo, ceduto sempre al club etneo

“Lascio Siracusa dopo 4 anni. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma la parola che le riassume tutte è 'grazie' - dichiara il portiere -. Ringrazio tutti: mister Piccardo, l'ingegner Marotta, il presidente Vancheri, i vicepresidenti, il capitano e tutti i miei compagni di squadra, dal più grande al più giovane. Ringrazio poi Stefano Tempesti, che per me è stato fondamentale in questo anno, anche a livello umano. Devo ringraziare tutti per questo percorso insieme che mi ha fatto crescere”.

“Saluto i nostri tifosi - continua Enrico - che sono eccezionali e che mi hanno dimostrato la loro vicinanza lungo tutti questi anni, nei momenti belli e soprattutto in quelli brutti. E questo - continua - fa la differenza per un atleta, non solo a livello sportivo ma anche a livello umano, perché è importante sapere che i tifosi ci sono anche nei momenti meno positivi".

