Euro Cup di pallanuoto, l'Ortigia Siracusa debutta contro il Montpellier

Il Circolo Canottieri Ortigia sarà il protagonista del girone di qualificazione di Euro Cup, in programma dal 13 al 15 settembre 2019 a Siracusa, presso la piscina “Paolo Caldarella”.

Si parte venerdì alle 18 con Partizan Belgrado – Apoel Nicosia e alle 19.30 Montpellier Wp - C.C. Ortigia. Sabato 14 settembre alle 18 Apoel Nicosia – Montpellier Wp e alle 19.30 C.C. Ortigia – Partizan Belgrado. Domenica 15 settembre, infine, alle 10.30 Montpellier Wp – Partizan Belgrado e alle 12 C.C. Ortigia – Apoel Nicosia.

La società anche comunicato il prezzo dei biglietti: tribuna grande 7 euro al giorno, abbonamento 3 giorni tribuna grande 15 euro. Ingresso gratuito per gli under 14, Over 70 e atleti tesserati con "Ortigia Pallanuoto".

