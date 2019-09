Pallanuoto, sconfitta di misura per l'Ortigia Siracusa al debutto in Euro Cup

Sconfitta nella prima partita delle qualificazioni di Euro Cup per l'Ortigia Siracusa. Davanti il pubblico amico gli aretusei devono arrendersi per 8 a 9 al Montpellier.

I padroni di casa partono contratti e andando sotto di due reti. Svantaggio che si riduce a una rete a metà gara e nella terza frazione Gallo con una doppietta porta l'Ortigia al suo primo vantaggio. Nel quarto tempo la partita si fa ancora più dura con gli uomini di Piccardo che tentano di sfondare invano nel finale e vengono fermati dal portiere avversario.

Adesso, contro il Partizan Belgrado occorrerà soltanto vincere per puntare al passaggio del turno.

"I primi due tempi abbiamo pagato tantissimo l'emozione e la tensione", ha dichiarato il tecnico Stefano Piccardo. "Abbiamo giocato male l'uomo in più e spinto male negli ultimi due metri. In questo modo, è venuta fuori la partita che loro volevano giocare, difensiva e basta. Purtroppo abbiamo faticato e abbiamo perso. Nessun dramma. Dalle sconfitte s'impara. Anzi sono fondamentali in questo gioco. Ora - conclude - ci aspetta il Partizan e sarà una partita da dentro o fuori, però lo sport è così".

