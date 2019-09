Euro Cup, l'Ortigia Siracusa batte il Partizan ed è in corsa per il passaggio del turno

Primo successo stagionale per l'Ortigia Siracusa che battendo per 12-9 il Partizan Belgrado, nella seconda gara del primo turno di Euro Cup, raggiunge in classifica proprio i serbi e rimane in corsa per il passaggio del turno. Ai biancoverdi, infatti, basterà oggi battere l'Apoel nell'ultimo match per passare.

La partita contro il Partizan è iniziata in salita; dopo lo svantaggio iniziale gli uomini di Piccardo hanno messo a segno ben 4 reti consecutive e a metà gara si trovavano già avanti per 7-3. L'Ortigia, però, si complica la vita nel terzo tempo quando il Partizan accorcia le distanze e si port a meno uno ma, prima Gallo sul finale del terzo tempo e poi Rotondo a inizio del quarto, allungano nuovamente e così basta controllare il match per portarlo a casa.

"Siamo entrati molto determinati, dovevamo assolutamente vincere", ha dichiarato al termine della partita il difensore aretuseo, Simone Rossi. "C'è ancora tanto da lavorare, soprattutto in fase difensiva, dove abbiamo concesso molto, prendendo dei gol per distrazione o per un po' di sufficienza. In questo dobbiamo migliorare, perché in certi momenti bisogna ammazzare la partita e non bisogna mai abbassare la tensione. Questa volta ci è andata bene, perché abbiamo fatto un buon parziale all'inizio, ma dobbiamo imparare a difenderlo e portarlo fino alla fine".

