Pallanuoto, anche Gallo ha ripreso gli allenamenti con l'Ortigia Siracusa

Valentino Gallo ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra, dopo aver terminato gli impegni nel campionato maltese.

Il mancino siracusano, tornato dopo quindici anni nella società nella quale è cresciuto, ha quindi ufficialmente iniziato la sua seconda vita in biancoverde.

"Sono veramente felice - esordisce Gallo - ho l'entusiasmo di un ragazzino. Tornare a casa in questa piscina è una sensazione molto strana ma bella. Siamo un bel gruppo, molto ben strutturato, con tre-quattro giocatori più esperti, più grandi, e poi dei giovani che ci daranno sicuramente quella marcia in più. Mi piace come lavoriamo, mi piacciono i metodi di lavoro. Secondo me siamo una squadra molto equilibrata. Ci potremo togliere delle soddisfazioni".

Per Gallo gli obiettivi da perseguire richiedono uno sforzo collettivo: "Dovremo lavorare tutti insieme, non solo noi come squadra, ma tutto l'ambiente, compresi i tifosi. Dovremo restare uniti e non deprimerci nei momenti difficili che ci saranno, così come non dovremo esaltarci troppo quando le cose andranno bene. Bisogna avere pazienza e lavorare. Io non vedo l'ora di iniziare la stagione".

E proprio con riferimento al primo impegno stagionale, in Euro Cup, Gallo fa il punto sulla condizione sua e della squadra a meno di dieci giorni dalla prima gara: “I miei compagni -afferma - si stanno allenando già da due settimane, io ero a Malta a giocare. Non ho caricato come hanno fatto loro, però vengo da una base buona, perché non mi sono fermato nemmeno un giorno. Credo che in Euro Cup potremo giocare già quasi ai nostri livelli”.

