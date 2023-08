Clooney, Zucchero e Ghali a Marzamemi: il Val di Noto si popola di vip

Il Val di Noto sempre più meta di vip. Anche questa estate, imprenditori, star e personaggi dello spettacolo hanno scelto il barocco siciliano, le spiagge dorate, il cibo di alta qualità, per trascorrere le vacanze estive. L'estremo sud della Sicilia continua ad esse meta prediletta non solo dai personaggi noti italiani ma anche dalle star internazionali.

George Clooney è stato nel suggestivo borgo di Marzamemi con l’avvocatessa libanese Amal Ramzi Alamuddin, nei giorni scorsi ha soggiornato a Scicli il comico inglese Rory Bremner, famoso per le sue imitazioni di personaggi politici, tra cui spiccano quelle di Tony Blair e George W. Bush. Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, è a Sampieri, Zucchero nei giorni scorsi ha passeggiato a Marzamemi, dopo aver finito la tre giorni di concerti a Siracusa Noto e Marzamemi le mete anche per il rapper Ghali.

Vacanze all'insegna del puro divertimento in Sicilia per Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra: tra le tappe anche Marzamemi e Portopalo di Capo Passero. Caterina Guzzanti è tornata in vacanza a Donnalucata dopo diversi anni. Insieme a lei l'attore Piero Sermonti e il collega Massimo De Lorenzo.