Zucchero a passeggio a Noto e a Marzamemi: selfie con i fan in delirio

Zucchero in Sicilia per i concerti, si concede una pausa e visita alcune località turistiche siciliane. Dopo la tre giorni a Siracusa presso il Teatro Greco, per le esibizioni del 28, 29 e 30 luglio, l'artista, ieri, è stato di pomeriggio a Noto, per una passeggiata nel giardino di pietra e di a Marzamemi.

Zucchero, nonostante il gran caldo, ha passeggiato per strada, sotto il sole, con il suo inconfondibile cappello di paglia e un vestito lungo marrone. È stato riconosciuto da tanti passanti e commercianti che hanno chiesto all'artista una foto ricordo.

Il cantante non si è sottratto dall'abbraccio dei fan e ha firmato autografi e si concesso ai tanti selfie.