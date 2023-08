Siracusa, Barbara Berlusconi in vacanza con il marito a Ortigia

Sicilia sempre più meta di vip. Anche Barbara Berlusconi ha scelto per le sue vacanze Ortigia, a Siracusa. Figlia di Silvio Berlusconi e della sua seconda moglie Veronica Lario, si è recata, insieme al marito Lorenzo Guerrieri, a cena presso un ristorante. Tra i selfie, anche quello con il proprietario del locale che ha postato la foto sul profilo Facebook.

Barbara Berlusconi è uno dei tanti personaggi presenti in Val di Noto. L'attore Stefano Accorsi ha postato sui social diverse foto e video a Noto, George Clooney è stato nel suggestivo borgo di Marzamemi con l’avvocatessa libanese Amal Ramzi Alamuddin, nei giorni scorsi ha soggiornato a Scicli il comico inglese Rory Bremner, famoso per le sue imitazioni di personaggi politici, tra cui spiccano quelle di Tony Blair e George W. Bush. Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, è stata a Sampieri, Zucchero nei giorni scorsi ha passeggiato a Marzamemi, dopo aver finito la tre giorni di concerti a Siracusa Noto e Marzamemi le mete anche per il rapper Ghali.

Vacanze all'insegna del puro divertimento in Sicilia per Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra e Caterina Guzzanti è tornata in vacanza a Donnalucata dopo diversi anni. Insieme a lei l'attore Piero Sermonti e il collega Massimo De Lorenzo.