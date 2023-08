Stefano Accorsi continua le sue vacanze in Sicilia: selfie e foto a Noto

Vacanze in Sicilia per Stefano Accorsi insieme alla moglie, Bianca Vitali, e ai loro due bimbi. Uno dei più famosi attori italiani, protagonista di tante pellicole, dall'Ultimo Bacio a Radiofreccia, ha postato sul profilo Instagram momenti della sua visita sull'Isola. Tra una bagno a mare e un giro in barca, non è mancato il momento culturale con un giro a Noto, dove ha visitato la Cattedrale e non solo.

Insieme alla famiglia sarebbe stato fotografato da alcuni fan in spiaggia. Accorsi si gode quindi il sole e il mare, così come si vede nello stato su Instagram, dopo le riprese di “50 km all’ora”, la nuova commedia che lo vedrà protagonista insieme a Fabio De Luigi (quest’ultimo firma anche la regia).

Si tratta di una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco diretto da Markus Goller e campione d'incassi nel 2018. Le riprese del film si sono svolte in diverse località inItalia e in particolare in Emilia-Romagna.