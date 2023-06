A Marzamemi tutti pazzi per George Clooney, selfie e foto di gruppo con i residenti

L’attore statunitense è stato immortalato con barba lunga e occhiali da sole. Ha passeggiato tra le viuzze del borgo tenendo per mano la sua compagna, l’avvocato libanese Amal Ramzi Alamuddin. Si trova nel Siracusano per la festa di compleanno dei 50 anni di Charlotte Tilbury, una tra le più celebri make up artist internazionali