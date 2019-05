Siracusa, sorpreso a spacciare dosi di marijuana e cocaina: arrestato 35enne

È stato sorpreso a spacciare in piazza San Metodio a Siracusa dosi di marijuana e cocaina. I carabinieri hanno arrestato Tullio Caia, di 35 anni, per spaccio di stupefacenti .

I militari hanno sorpreso Caia mentre vendeva droga vicino piazza San Metodio. L'uomo è stato visto cedere la sostanza stupefacente ad un acquirente a bordo di una autovettura. A quel punto i carabinieri si sono avvicinati e lo hanno perquisito.

Il 35enne è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana e 7 di cocaina, confezionate singolarmente in bustine di cellophane trasparente già pronte per lo spaccio, che nascondeva nelle mutande. Pertanto, Caia è stato arrestato e portato nei i locali della compagnia di Siracusa per le formalità di rito, al termine delle quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

