Siracusa, sorpreso a spacciare droga in un condominio: arrestato 22enne

Spaccia droga in un palazzo in via Algeri a Siracusa, ma viene sorpreso e arrestato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato, Gabriele Cacciatore, siracusano, di 22 anni, accusato di spaccio di stupefacenti.

I militari lo hanno sorpreso mentre stava vendendo dosi di marijuana e cocaina all’interno del condominio di via Algeri. Dopo aver effettuato un accurato servizio di osservazione a distanza, i carabinieri sono intervenuti all’interno dello stabile, dove hanno notato un via vai di giovani ed hanno sorpreso Cacciatore con 19 dosi di marijuana e quattro di cocaina, nascoste in una tasca del giubbotto.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa di rito direttissimo.

