Siracusa, fermato con un borsone con oggetti di dubbia provenienza: denunciato

È stato bloccato con un borsone in mano con dentro un personal computer, un lettore dvd, una cornice digitale, un telefono e tre paia di occhiali da sole, dei quali non ha saputo fornire la provenienza. I poliziotti delle volanti della questura di Siracusa, hanno denunciato per il reato di ricettazione C.T., di 36 anni.

I poliziotti hanno notato l'uomo con atteggiamento sospetto in corso Timoleonte. È stato subito bloccato e sottoposto a perquisizione.

