Siracusa, sequestrate slot senza autorizzazioni: scattano multe da 45mila euro

Sequestrate slot senza autorizzazioni in un bar in via Elorina a Siracusa. Gli agenti della polizia amministrativa e sociale della questura di Siracusa, con l’ausilio di personale della polizia municipale e dei militari dell’arma dei carabinieri, hanno individuato nel bar macchinette che, oltre ad essere privi delle necessarie autorizzazioni, non erano collegati alla rete statale di raccolta del gioco e non consentivano la lettura delle somme di denaro giocate.

Al titolare dell’attività sono state elevate sanzioni pari a 45.000 euro. Gli agenti della polizia di Stato e amministrativa hanno sequestrato le apparecchiature elettroniche.

Nel corso della medesima attività di controllo, il personale ispettivo del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp di Siracusa ha sequestrato dodici chilogrammi di prodotti alimentari scaduti e rilevato delle inadeguatezze in materia di sicurezza alimentare.

© Riproduzione riservata