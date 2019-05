Danneggia le auto in sosta sul lungomare di Ortigia: una denuncia a Siracusa

Un 43enne di nazionalità tedesca è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti dopo aver danneggiato, senza alcuna ragione, delle autovetture in sosta nei pressi del Lungomare di Ortigia.

Gli agenti delle Volanti hanno anche denunciato un giovane di 24 anni, residente a Siracusa, sorpreso, nei pressi di Via Achille Adorno, con un carrello dello spesa contenente dei tubi in ferro, poco prima rubati in alcuni complessi condominiali della zona.

