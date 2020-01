Melilli, tentano il furto in una tabaccheria ma vengono messi in fuga dal titolare

Avevano pensato di assaltare una tabaccheria ma non avevano fatto i conti con il titolare della rivendita e così Emanuele Panetti di 35 anni e Salvatore Marino di 43 anni, entrambi di Melilli, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina in una tabaccheria.

Venerdì scorso, i due, armati di coltello e pistola (poi risultata essere un giocattolo privo tuttavia del tappo rosso), intorno alle ore 17.45 circa hanno fatto irruzione all’interno di una tabaccheria del centro melillese con l’intenzione di farsi consegnare sotto la minaccia delle armi l’incasso giornaliero. La pronta ed inaspettata reazione del titolare e di un avventore ha messo tuttavia in fuga i due malviventi, uno dei quali, quello armato di coltello, è stato subito bloccato dai carabinieri giunti sul posto.

Gli stessi militari, raccolti i primi elementi utili ad individuare l’altro rapinatore, si sono messi subito sulle sue tracce, riuscendo poco dopo ad individuarlo: si era rifugiato all’interno dell’abitazione della sua compagna. I carabinieri hanno nel trovato e sequestrato la finta pistola utilizzata dal rapinatore.

Ai due uomini, ieri, il gip del Tribunale di Siracusa ha confermato l’arresto, disponendo i domiciliari.

