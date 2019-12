Controlli sul territorio, droga e multe a Melilli e Ferla

Controlli serrati nel Siracusano in vista delle festività natalizie. I carabinieri di Melilli, nello corso delle operazioni, hanno segnalato alla Prefettura due 18enni come assuntori perché trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana. Stessa sorte per un 22enne di Ferla sorpreso con una dose di marijuana in un borsello.

Nell'ambito dello stesso servizio è stato fermato anche D.D.F. di 25 anni, trovato alla guida di un'auto con targa straniera ma senza patente.

Complessivamente i militari hanno controllato 8 soggetti sottoposti a misure cautelari nelle proprie abitazioni, 29 autovetture e 40 persone contestando violazioni al codice della strada con 15 multe per un ammontare di circa 4mila euro per mancato uso di cinture di sicurezza, mancato uso del casco, mancanza di documenti per la circolazione, uso del cellulare durante la guida.

