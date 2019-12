Pugni e calci alla compagna in un negozio, il terribile video da Pachino

Un uomo di 37 anni, Corrado Cirinnà,è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pachino per sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate, minacce e percosse ai danni della compagna di 48 anni.

Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip Andrea Migneco su richiesta del pm Marco Dragonetti.

Secondo quanto accertato l'uomo avrebbe in più occasioni, per futili motivi legati anche alla gelosia, aggredito la vittima, picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti.

L’uomo l’avrebbe picchiata in un fondo agricolo di sua proprietà perché colto da gelosia verso l’ex compagno della donna. L’avrebbe scaraventava a terra, presa a calci e colpita con un oggetto di ferro fino a causarle ecchimosi ai gomiti ed alle gambe ed una frattura lacero contusa al capo.

Inoltre l'avrebbe umiliata costringerla a strisciare per terra e a mangiare fango.

In una occasione ha sequestrato la donna portandola in auto in un fondo agricolo: ha afferrato un coltello, l’ha minacciata e stuprata.

