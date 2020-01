Un incendio è divampato ieri, intorno alle ore 19.45, in un'abitazione a Pachino. Il rogo è scoppiato in via La Marmora. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di polizia e i vigili del fuoco di Noto.

Le fiamme hanno danneggiato il portone d’ingresso e il prospetto dell’immobile.

Indagini in corso. Al momento la pista privilegiata sembra essere quella di natura dolosa.

