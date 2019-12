Sequestra e stupra l'ex compagna, arrestato a Pachino

Sequestra e violenta l’ex compagna di 48 anni: gli agenti del commissariato di Pachino hanno arrestato e posto ai domiciliari un 37enne, Corrado Cirinnà. L'accusa è di sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate, minacce e percosse.

Le indagini hanno consentito di accertare comportamenti dell'uomo ai danni della vittima: ha aggredito la donna, diverse volte, per motivi banali e per gelosia, picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti, come strisciare per terra o mangiare del fango.

In una occasione ha sequestrato la donna portandola in auto in un fondo agricolo: ha afferrato un coltello, l’ha minacciata e stuprata.

© Riproduzione riservata