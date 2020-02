Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa batte la Management e consolida il terzo posto in classifica

L'Ortigia supera la Sport Management e allunga (+5), in classifica, proprio sui lombardi, ora distanti di 5 lunghezze. La gara si mantiene in equilibrio nella prima frazione. È nella seconda che la formazione siracusana allunga (6-3), prima con una rete di Vidovic e poi sfruttando l'uomo in più con Gallo e Ferrero. La squadra di Baldineti prova a reagire, ma l'Ortigia gestisce bene il gioco e mantiene invariato il distacco, chiudendo sul 9-6 tra gli applausi dei propri tifosi.

“È stata un'ottima partita – afferma nel dopo gara il tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo - una delle migliori dall'inizio dell'anno. Abbiamo giocato molto bene la fase in inferiorità, così come quella in superiorità numerica che poi ha fatto la differenza. È stata un'ottima prestazione corale, l'approccio è stato molto positivo, soprattutto in difesa, dove Tempesti ha fatto una partita di altissimo livello, così come mi sono piaciuti molto sia Giacoppo che Gallo. So di avere un gruppo di atleti professionali e seri, che lavorano come si deve. Questa prestazione è merito loro. Sono soddisfatto ma penso già alla prossima partita che sarà ancora più importante. La vittoria di un match come questo ci dà morale, ma sappiamo bene che in Europa sarà una gara da dentro o fuori, peraltro in una piscina difficile”.

Adesso i giocatori dovranno recuperare le energie in vista della semifinale di andata in Euro Cup, sabato pomeriggio, ore 18, a Oradea.

