Pallanuoto, per l'Ortigia Siracusa appuntamento con la storia: finale di Euro Cup ad un passo

Torna in vasca l'Ortigia Siracusa per la semifinale di Euro Cup contro i rumeni del CSM Oradea. Domani sera, alle ore 20, alla piscina di Nesima, a Catania, i biancoverdi scenderanno in acqua per giocare il ritorno. All'andata gli uomini di Piccardo si imposero per 10-4.

"Il ritorno di questa semifinale ci dà la dimensione del lavoro che abbiamo fatto", dichiara alla vigilia Stefano Piccardo. "Giocare per due anni di fila una semifinale di coppa è qualcosa di importante per una società che prima non aveva mai raggiunto questo traguardo a livello maschile. Domani ci aspetta una partita che non capita a tutti gli atleti di disputare. Dovremo affrontarla come merita - continua -, perché è una semifinale europea nella quale c'è in palio un grandissimo sogno, quello di raccogliere il frutto di tre anni di lavoro. Nulla deve essere lasciato al caso, cercheremo di preparare e di giocare la partita consapevoli del fatto che per tutti noi, per il club, potrebbe essere una serata storica".

"Dovremo imporre il nostro ritmo, dimenticando il vantaggio conseguito in Romania e ricominciando come se fosse la prima partita e fossimo zero a zero", ha dichiarato il numero 3 biancoverde, Martino Abela, siracusano. "Abbiamo voglia di fare bene anche e soprattutto per noi stessi, ma anche - conclude - per dare un segnale in vista degli impegni futuri".

