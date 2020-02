Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa in Romania per la semifinale di Euro Cup

L'Ortigia Siracusa è chiamata domani a Oradea, in Romania, per disputare l'andata della seconda semifinale europea consecutiva, l'ultimo ostacolo che divide l'Ortigia dalla prima finale di Euro Cup della sua storia.

“Giochiamo in un campo importante, difficile - ha dichiarato alla vigilia il tecnico Stefano Piccardo -. L'Oradea è una squadra forte e completa. In posizione 4 e 5 ha due ottimi giocatori come Inaba e Vlad Georgescu, in posizione 2 ha Ramiro Georgescu, altro buonissimo elemento. Ha anche un centroboa di buon livello, molto fisico, che prende tanto spazio quando guadagna i due metri. Nel reparto arretrato dispone di due difensori molto bravi al centro e, infine, tra i pali ha un campione olimpico come Gojko Pijetlovic. Insomma -continua -, avremo di fronte un avversario di assoluto livello che, negli ultimi anni, ha disputato anche una finale europea e quindi è abituato a questi palcoscenici. Sarà una partita complicata”.

L'Ortigia Siracusa è reduce dall'importante vittoria casalinga contro la Management.

© Riproduzione riservata