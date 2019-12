Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa sconfitta dal Brescia

L'Ortigia Siracusa esce sconfitta dal big match contro il Brescia. È un gol di Alesiani (deviato da un difensore biancoverde) a 3'19 dal termine del quarto parziale a sancire la vittoria per i lombardi.

La gara è stata molto equilibrata ma alla fine ad avere la meglio sono stati proprio gli ospiti. 5-6 il risultato finale che consente al Brescia di agganciare in classifica l'Ortigia Siracusa.

"La squadra ha giocato bene per tutti e quattro i tempi contro un ottimo Brescia - ha dichiarato il tecnico Stefano Piccardo -. I ragazzi hanno nuotato, facendo una buona prestazione. Oggi abbiamo sbagliato pochissimo, prendendo pochi gol. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Certo, è normale che ci sia rammarico, ma nello sport si perde e si vince. Oggi è andata così, in qualche situazione potevamo fare diversamente, mentre in altre siamo stati obiettivamente sfortunati. Voglio ringraziare il pubblico, perché è stato bello vedere la piscina piena".

"Questa sconfitta – afferma Tempesti - ci lascia la consapevolezza che possiamo battere anche grandi squadre e che possiamo giocarcela alla pari con tutti. L'ultimo gol preso così fa parte del gioco. Certo, fa un po' rabbia perché abbiamo fatto una difesa perfetta per tutti e quattro i tempi. Abbiamo fatto una super difesa, nonostante commettiamo ancora degli errori. Oggi, però, abbiamo messo un altro mattoncino sul percorso che stiamo facendo verso traguardi importanti".

