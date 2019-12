Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa suona la nona: battuta la Lazio

Nove vittorie su undici per l'Ortigia Siracusa che nel massimo campionato di pallanuoto maschile rimane saldamente seconda in classifica. Gli uomini di Piccardo, apparsi meno reattivi del solito ma alla lunga sono riusciti ad imporsi e a conquistare l'ennesima vittoria: 11-13 il risultato finale.

I biancoverdi chiudono così al secondo posto in campionato prima della sosta lunga. Si riprenderà a febbraio, quando a Siracusa arriverà la corazzata Recco.

"Abbiamo avuto una reazione importante dopo il primo tempo, che è stato faticoso - ha dichiarato il tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo -. Abbiamo sbagliato l'approccio nella prima parte, prendendo 4 gol stupidi. Non abbiamo giocato bene la fase difensiva, visto che in parecchie situazioni non abbiamo coperto adeguatamente il portiere, e poi abbiamo preso tanti gol su nostre ripartenze, controfalli in attacco, 1 contro 0 fatti da loro. Poi ci sono stati qualche forzatura e qualche contropiede strappato. Da questo punto di vista bisogna lavorare ancora. Ad ogni modo, questa partita era importante giocarla per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, poi con calma ci metteremo a tavolino per capire dove migliorare il nostro gioco, perché c'è sicuramente da migliorare".

"Si chiude una fase ottima – conclude il tecnico biancoverde – e siamo soddisfatti di quel che abbiamo fatto. In settimana analizzeremo gli errori con calma. Ci alleneremo fino al 18 dicembre, poi andremo un po' in vacanza, quindi riprenderemo ai primi di gennaio per prepararci alla seconda fondamentale fase della stagione".

© Riproduzione riservata