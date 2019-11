Pallanuoto, impresa dell'Ortigia Siracusa: batte il Vouliagmeni e vola in semifinale

L'Ortigia Siracusa batte il Vouliagmeni nella partita di ritorno e vola in semifinale di Euro Cup. Dopo il 14-14 dell'andata, ad Atene la partita è stata molto equilibrata ma alla fine i siciliani sono riusciti ad avere la meglio per 7-6 e a conquistare per il secondo anno consecutivo il traguardo della semifinale.

"I miei giocatori meritano solo elogi - ha dichiarato a fine gara il tecnico Stefano Piccardo -. Abbiamo giocato tatticamente nel modo giusto, ci ha aiutato molto la partita di andata, perché abbiamo potuto analizzare bene i nostri errori e correggerli. Fondamentale è stato il gioco in inferiorità numerica, perché loro hanno fatto 3 su 11 e due li hanno segnati solo su rimbalzi. L'avevamo preparata bene, sapevamo di dovergli togliere il tempo del palleggio altrimenti sarebbe stato difficile. Mentalmente questa squadra è veramente forte, con un mix incredibile di giocatori esperti e di giovani fortissimi. Oggi Cassia e Ferrero hanno fatto una partita incredibile. Nell'ultimo tempo andavamo molto più veloce di loro, che hanno rinunciato pure a fare lo scatto per la palla iniziale”.

Il tecnico ha una dedica speciale: “Questa vittoria – conclude - la dedico alla memoria di mia madre e anche a mio suocero che non sta attraversando un periodo facile”.

Foto fornite dall'ufficio stampa dell'Ortigia Siracusa

