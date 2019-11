Pallanuoto, l'Ortigia batte anche la Florentia e consolida il primo posto in classifica

La marcia vincente dell'Ortigia Siracusa continua battendo, nel turno infrasettimanale, la Florentia e rimane prima in classifica con la Recco: sei vittorie su sei e 18 punti in totale.

14-6 il risultato finale di una partita senza storia fin dal primo momento: troppo il divario tra le due formazioni, con l'Ortigia che nuota e si difende bene e attacca altrettanto bene e Giacoppo scatenato, autore di quattro reti. Debutta Andrea Condemi, alla sua prima presenza in A1.

"Questa volta – sottolinea Valentino Gallo - abbiamo avuto un atteggiamento più positivo già dai primi minuti, cosa che nelle ultime tre partite, compresa quella di coppa, è mancata un po'. Quello di oggi è stato un buon test in vista della trasferta di Atene, che è il match più importante di questo ciclo di partite. In acqua stavamo bene, credo si siano viste la brillantezza e la forza con cui ripartivamo. Stiamo prendendo sempre più coscienza del nostro valore e dei risultati che possiamo fare. Stiamo meglio - conclude -, abbiamo smaltito un po' di fatica e siamo nella condizione ideale per fare bene".

Adesso la testa dell'Ortigia è a sabato quando affronterà il Vouliagmeni nel ritorno dei quarti di Euro Cup.

© Riproduzione riservata