Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa vola in Croazia per l'Euro Cup

L'Ortigia Siracusa domani mattina partirà per la Croazia dove da venerdì 27 a domenica 29 settembre giocherà per la qualificazione ai quarti di finale di Euro Cup. I biancoverdi esordiranno venerdì pomeriggio (ore 18.45) contro i padroni di casa del Vk Solaris Sibenik e sabato sfideranno gli spagnoli del CN Mediterrani (ore 20.30). Domenica, infine, alle 9.45, la sfida contro gli ungheresi del MVLC Miskolc.

"La qualità è alta - dichiara Stefan Vidovic -, ci sono squadre molto forti che avrebbero potuto giocare la Champions League. Anche in questo secondo round siamo inseriti in un girone molto duro e passare il turno non sarà un'impresa facile, perché tutte e tre le nostre avversarie sono forti. Ci sarà da lottare, ma personalmente sono molto ottimista e sono convinto che sia io che la squadra daremo il massimo in ogni partita per centrare l'obiettivo".

