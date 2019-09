Sorteggi Euro Cup, l'Ortigia Siracusa si scontra con Spagna e Ungheria

Sorteggiati a Nyon i gironi del secondo turno di Euro Cup. L'Ortigia è stata inserita nel gruppo E dove trova gli ungheresi del Miskolc, che hanno vinto il loro girone, così come gli spagnoli del Mediterrani Barcelona, altra formazione che compone il quartetto insieme ai croati del Solaris Sibenik.

Il secondo turno si giocherà a Sibenik, dal 27 al 29 settembre e a passarlo saranno le prime due classificate. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale della competizione.

Il presidente onorario Giuseppe Marotta dimostra di riporre assoluta fiducia nella squadra: “Non è andata malissimo, secondo me. Certo c'è il Miskolc che è una squadra forte, nella quale peraltro gioca Manzi, il mancino l'anno scorso al Posillipo, poi il Mediterrani che è un'altra formazione di tutto rispetto. Non conosco il Solaris, lo ammetto, ma giocheranno in casa davanti al loro pubblico. Non è un girone facile, d'altra parte ci aspettavamo questo livello di squadre, però sento di poter dire che dipenderà soprattutto da noi. Se giocheremo al nostro livello avremo buone possibilità di qualificarci".

“Aggiungerei anche che - continua Marotta - rispetto al primo turno a Siracusa arriveremo in Croazia con altre due settimane di lavoro e qualche partita in più (visto che faremo dei match di preparazione a Palermo), quindi avremo più tempo per prepararci, migliorare, amalgamare la squadra”.

Il tecnico Stefano Piccardo commenta così l'esito del sorteggio: “Abbiamo trovato due formazioni qualificatesi come prime, il Miskolc e il Mediterrani, e poi una seconda come il Solaris, che è una buona squadra e giocherà in casa. Forse il nostro girone è un po' più difficile. Dobbiamo capire, dunque, che per qualificarci dovremo passare da un girone importante, dove secondo me il Miskolc ha una maggiore qualità, mentre le altre tre squadre sono sullo stesso livello”.

“Dobbiamo sfruttare queste due settimane – conclude Piccardo - per trovare una condizione migliore e poi andare lì consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche. Considerato che passano le prime due, dovremo andare in Croazia cercando di giocarcela nel modo migliore”.

© Riproduzione riservata