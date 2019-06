Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa acquista l'ex nazionale Stefano Tempesti

È Stefano Tempesti l'ultimo rinforzo del Circolo Canottieri Ortigia. Il portiere proviene dalla Pro Recco e arriva a titolo definitivo. Il giocatore, 40enne toscano, ha sottoscritto un contratto biennale.

Stefano Tempesti, pilastro della Nazionale italiana, ha vinto, nella sua carriera, 14 scudetti, 5 Champions League, 5 Supercoppe, 13 coppe Italia e una Lega Adriatica, tutti conquistati con la calotta della Pro Recco, squadra con la quale ha militato per 16 anni. A questi trofei si aggiunge la Coppa delle Coppe vinta nel 2001 con i colori della Florentia.

Tempesti debutta in nazionale nel 1999 come secondo della leggenda azzurra Francesco Attolico e poi diventa titolare per ben 16 anni.

Con la Nazionale ha vinto l'oro mondiale nel 2011 a Shangai, l'argento e il bronzo olimpico (rispettivamente Londra 2012 e Rio 2016), l'argento e il bronzo europeo.

