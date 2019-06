Pallanuoto, l'Ortigia mette a segno un nuovo colpo di mercato: preso il talentuoso Ferrero

Ancora un colpo di mercato per il Circolo Canottieri Ortigia che ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Filippo Ferrero, proveniente dal Bogliasco. Il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Nato nel 2002 e cresciuto nel Bogliasco, ha fatto il suo esordio in serie A1 nel 2016, quando aveva appena 14 anni. A livello giovanile si è già messo in mostra con la formazione ligure, vincendo uno scudetto Under 17 e uno scudetto Under 20.

Ferrero è anche stabilmente nel giro delle giovanili della Nazionale italiana, con la quale ha partecipato agli europei Under 17 e, sotto età, ai campionati mondiali Under 18 e agli europei Under 19, oltre ad essere già stato convocato per alcuni collegiali con l'Under 20.

Il giocatore è al momento impegnato nelle semifinali nazionali Under 17.

