Pallanuoto, doppio colpo per l'Ortigia Siracusa: presi Gallo e La Rosa

Primi rinforzi per il Circolo Canottieri Ortigia che ha acquistato a titolo definitivo dal Brescia l'attaccante mancino Valentino Gallo e a titolo temporaneo dalla Nuoto Catania l'attaccante Giorgio La Rosa, nell'ultima stagione in forza al Debrecen in Ungheria.

Gallo, classe 1985, cresciuto nel vivaio dell'Ortigia, formazione con la quale ha esordito nella massima serie, torna a Siracusa dopo 15 anni, durante i quali ha vinto una Champions League, una Euro Cup e una Supercoppa, trofei europei conquistati quando indossava la calottina del Posillipo.

Il mancino siracusano ha anche vinto in Nazionale: un bronzo e un argento olimpico, un oro mondiale, un argento e un bronzo agli Europei. Tra il giocatore siracusano e l'Ortigia, contratto di durata triennale.

Giorgio La Rosa, atleta catanese di 26 anni, rientra in Italia, dove due stagioni fa, quando giocava a Catania, era stato tra le rivelazioni del campionato di Serie A1, chiudendo la sua annata con 34 gol all'attivo. Il giocatore arriva in prestito per un anno dalla Nuoto Catania.

