Pallanuoto, Jelaca lascia l'Ortigia Siracusa: "Grazie alla società e ai tifosi. Vi porterò nel cuore"

Concluso il campionato di pallanuoto con il quinto posto in classifica, l'Ortigia Siracusa comincia a pensare alla prossima stagione tra partenze e nuovi arrivi.

Il primo a lasciare la Sicilia è il difensore Marko Jelaca, acquistato dalla formazione georgiana della Dinamo Tbilisi. Il giocatore croato naturalizzato georgiano ha raggiunto un accordo biennale con la sua nuova squadra, nella quale ritroverà l'ex compagno Boris Vapenski, che ha lasciato l'Ortigia nel corso di questa stagione.

Lo ha reso noto la società aretusea che attraverso un comunicato ha ringraziato "di cuore Marko, non solo per le sue note qualità tecniche e l'esperienza messa sempre al servizio della squadra, ma anche per la professionalità, la disciplina e le sue rare doti umane".

"Marko, all'Ortigia da due anni, è entrato nella storia di questo club - continua la nota -, essendo tra i principali artefici di queste stagioni straordinarie e indimenticabili che hanno portato l'Ortigia a conquistare per due volte consecutivamente la Final Six, con un quarto e un quinto posto, oltre a una semifinale europea e un quarto posto in Coppa Italia".

E a poche ore dall'annuncio, Marko Jelaca ha voluto inviare una lettera di ringraziamento a società e tifosi: "Sono stati due anni veramente meravigliosi - sta scritto nella nota -, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni e abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, anche quelli che questa società prima d'ora non era riuscita a raggiungere. Posso dire, con orgoglio, che abbiamo scritto la storia del Circolo Canottieri Ortigia".

"Purtroppo però lo sport, come la vita, è fatto di scelte. E quindi ho scelto di lasciare questa squadra - ha ammesso -, con la fierezza per tutto ciò che abbiamo fatto. Auguro all'Ortigia tutto il meglio possibile.

Poi i ringraziamenti alla società: "Vorrei ringraziare tante persone, a partire dal presidente onorario sig. Marotta e dal mister Stefano Piccardo, per la fiducia che sempre mi hanno dato. Ringrazio anche il presidente Valerio Vancheri e il fratello Marco e tutto lo staff che ci è stato vicino in questi due anni. Non li nomino tutti, uno per uno, per timore di dimenticare qualcuno".

Ed infine un pensiero ai tifosi: "Un grazie particolare anche a tutti i tifosi che ci hanno seguito in questo periodo e non hanno mai smesso di credere in noi. Spero che questo sia solo un arrivederci e che un giorno le nostre strade si possano riunire di nuovo, magari in una forma diversa. Grazie a tutti quanti, vi porterò sempre nel cuore".

© Riproduzione riservata