Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa accede alla Final Six: perdono Roma e Florentia

Per il secondo anno consecutivo l'Ortigia Siracusa raggiunge la Final Six. Nonostante la sconfitta contro la Pro Recco di sabato scorso, l'Ortigia ha potuto festeggiare un altro grande traguardo.

Il club biancoverde, infatti, grazie alle sconfitte subite da Roma e Florentia, ha matematicamente conquistato il quinto posto centrando la qualificazione alla Final Six.

La squadra allenata da Stefano Piccardo, dopo il quarto piazzamento finale della scorsa stagione, potrà festeggiare in casa con i propri tifosi nell'ultima gara della regular season contro Trieste, in programma sabato pomeriggio, alle ore 15, alla piscina "Caldarella".

Le finali si svolgeranno dal 23 al 26 maggio proprio a Trieste, dove l'Ortigia affronterà il Posillipo per provare a vincere e piazzarsi nuovamente tra le prime quattro formazioni d'Italia, con la probabilità altissima di accedere all'Euro Cup. Entrando in semifinale, infatti, l'Europa sarebbe automatica, ma lo sarebbe anche nel caso in cui la sesta classificata (che verrà fuori dall'ultimo turno di campionato) non riuscisse a battere la Sport Management nell'altra gara valida per l'accesso alle semifinali.

