Dall'addio al nubilato a Napoli al matrimonio a Noto: il countdown di Alena Seredova

È tutto pronto per il matrimonio di Alena Seredova con Alessandro Nasi che verrà celebrato sabato 17 giugno a Noto. E intanto la modella ha deciso di dare l'addio al nubilato a Napoli, insieme ad alcune amiche. Qualche ora di svago e di relax in compagnia di chi la vuole bene prima di imbarcarsi per la Sicilia.

A pubblicare gli scatti, la Seredova e le amiche che hanno indossato alcune spille con scritto "Le amiche della sposa". Come si vede dalle fotografie, hanno passeggiato in riva al mare e hanno cenato tutte insieme e soggiornato in un hotel 5 stelle lusso con vista sul golfo. La modella ha anche postato diversi omaggi floreali e un video con gli auguri da parte di una società di calcio.

È iniziato quindi il count down delle nozze ed emergono nuovi particolari come la testimone della sposa che sarà Lavinia Borromeo. Non poteva essere altrimenti visto che è stata fondamentale nell'inizio della relazione tra i due. La coppia ha avuto, a maggio 2020, una bambina, Vivienne Charlotte e tra pochi giorni i due convoleranno a nozze.