Giuseppe Sorbello, chi è l'ex assessore regionale già coinvolto in altre inchieste giudiziarie

Giuseppe Sorbello ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, in provincia di Siracusa, è uno dei 12 arrestati nell’ambito dell’operazione Asmundo, inchiesta coordinata dai magistrati della terza area della Procura distrettuale di Catania. Si trova al momento ai domiciliari.

Per l'accusa Sorbello, alle amministrative a Melilli del 2022, avrebbe «accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell’impegno a operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato». L'ex assessore regionale, però, non vinse e venne eletto Giuseppe Carta, deputato regionale Mpa con il 75 per cento dei consensi.

Chi è Giuseppe Sorbello

Giuseppe Sorbello, detto Pippo, è stato più volte consigliere comunale e assessore a Melilli. È stato anche deputato regionale all’Ars e assessore al Territorio e Ambiente nel governo guidato da Raffaele Lombardo. In passato è stato coinvolto in altre inchieste giudiziarie: nel 2012 venne raggiunto da un avviso di garanzia notificato dai carabinieri per voto di scambio nell’ambito di una inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania. Era deputato regionale, nelle file dell’Udc e dopo quel provvedimento decise di dimettersi dall’incarico di vicecapogruppo del partito all’Assemblea regionale siciliana, sospendendosi da tutti gli incarichi di partito. Nel 2018 venne assolto.