Il sedicenne morto nell'incidente di Lentini: alla guida dell'auto un cinquantenne di Villasmundo

Sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali dello studente lentinese Salvo Oliva, 16 anni, morto nell’incidente stradale che si è verificato, venerdì sera, nel centro urbano della città. Lo ha deciso il sindaco Rosario Lo Faro, oggi, con una nota pubblicata sul profilo ufficiale del comune di Lentini.

«È questo il modo in cui l'intera città intende fare sentire il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia Oliva-Cappello - ha detto Lo Faro - esprimendo il proprio cordoglio per la prematura morte del loro carissimo figlio. L’ordinanza di proclamazione del lutto cittadino sarà emanata non appena sarà nota la data delle esequie».

Lentini non dimentica la terribile tragedia che si è consumata, venerdì sera, vittima lo studente del liceo scientifico Gorgia-Vittorini di Lentini, morto dopo essere stato investito da una Polo all’incrocio di via Solferino e via Agnone, nel centro urbano.

Per domani sera, 8 luglio, alle 21 è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Salvuccio. L’iniziativa è stata organizzata in modo spontaneo da amici e compagni di classe del sedicenne.

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto in via Solferino, nel quale è rimasto ferito anche un ragazzino tredicenne che viaggiava con Salvo. Adesso è ricoverato all’ospedale di Lentini.