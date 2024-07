A Lentini lutto cittadino per i funerali di Salvuccio, il sedicenne morto in un incidente stradale

A Lentini sono in programma domani, 13 luglio, alle 10, nella chiesa di Sant'Alfio, i funerali del giovane Salvuccio Oliva, 16 anni, morto venerdì scorso in un incidente stradale in via Solferino, all'angolo con la via Agnon, nel centro storico.

Lo studente lentinese viaggiava a bordo di uno scooter, in compagnia di un amico di tredici anni, quando all'incrocio è stato travolto da una Polo Wolkswgen guidata da un cinquantenne di Villasmundo che non si è fermato per prestare soccorso. Questa sera, dopo le 19, la salma di Salvuccio verrà traslata dall'obitorio dell'ospedale in chiesa di Sant'Alfio, dove si svolgerà una veglia di preghiera. Il padre, infatti, è devoto spingitore della vara di San'Alfio. La messa funebre verrà presieduta da don Maurizio Pizzo, parroco dell'ex cattedrale.

Il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro ha proclamato il lutto cittadino per domani, in occasione dei funerali. Ieri pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Salvuccio. Secondo gli accertamenti del medico legale, lo studente è morto per un gravissimo politrauma cranico-toracico.