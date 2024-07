Tragico schianto auto-scooter a Lentini, muore a 16 anni

Ancora sangue sulle strade. Ancora una giovane vite spezzata. L’incidente mortale è avvenuto, ieri sera (5 luglio), a Lentini, all’incrocio tra via Solferino e via Agnone, nel centro urbano della città, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter. A perdere la vita Salvo Oliva, 16 anni, studente del liceo scientifico Gorgia Vittorini di Lentini.

Secondo quanto è stato ricostruito il ragazzo, insieme ad un amico di 13 anni, intorno alle 23 stava percorrendo via Solferino per immettersi in via Agnone, quando è stato investito violentemente da una Wolksvagen Polo condotta da un cinquantenne di Villasmundo. L’impatto è stato molto violento, tant'è che i due ragazzi sono stati sbalzato dal sellino finendo sull’asfalto. Il conducente dell’auto è fuggito abbandonando la macchina in via Macello. Lanciato l' allarme sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Lentini e del nucleo operativo della compagnia di Augusta. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale, ma il suo cuore non ha retto per le gravi ferite riportate. Il passeggero è in prognosi riservata. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili. Il magistrato ha sottoposto a sequestro i due mezzi. Il conducente è indagato dalla Procura per omicidio stradale.