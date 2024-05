La bimba di 10 mesi morta a Noto per la candeggina, parla la madre: «Tragica fatalità»

«Un drammatico incidente domestico, una tragica fatalità, una disgrazia»: non si dà pace Nicole, la giovane mamma di Silvia, la piccola di appena dieci mesi morta nel primo pomeriggio di ieri l’altro (9 maggio) al pronto soccorso dell’ospedale Trigona di Noto, dove era stata portata dai familiari perché aveva ingerito candeggina. In che modo? Le circostanze sono ancora tutte da chiarire.

Una corsa disperata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Quando è arrivata, secondo il racconto fornito dai sanitari che l’hanno soccorsa, «la piccola era incosciente e in arresto cardiaco». Una città in lutto, una famiglia distrutta, un dolore immenso per genitori e nonni che hanno visto spegnersi troppo presto la vita della loro piccola Silvia.

Ieri, nella casa di contrada Busulmone, a pochi chilometri da Noto, luogo della tragedia, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa sono stati posti i sigilli: un atto necessario per consentire agli investigatori di svolgere le indagini, indispensabili per stabilire la verità su quanto accaduto. Al tempo stesso sul corpicino di Silvia è stata disposta l’autopsia che, con ogni probabilità, sarà eseguita nei prossimi giorni a Catania. Sono queste le novità emerse all’indomani della morte della piccola. È ancora presto per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente: si dovrà verificare, attimo per attimo, come avrà fatto Silvia a ingerire la candeggina.